https://news.day.az/world/1525556.html США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
США намерены в ближайшие недели передать Украине новый пакет военной помощи, включающий системы HIMARS.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Представитель американской администрации сказал, что в последние недели бои в Украине были очень интенсивными, и усомнился в их скором прекращении.
"Поэтому мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере безопасности. Вы увидите, как мы снова будем это делать в ближайшие дни и недели", - добавил Кирби.
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