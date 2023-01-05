США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

США намерены в ближайшие недели передать Украине новый пакет военной помощи, включающий системы HIMARS.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Представитель американской администрации сказал, что в последние недели бои в Украине были очень интенсивными, и усомнился в их скором прекращении.

"Поэтому мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере безопасности. Вы увидите, как мы снова будем это делать в ближайшие дни и недели", - добавил Кирби.