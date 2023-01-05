Германия приняла более 1 млн украинских беженцев.

Как сообщает Day.Az, об этом в ходе брифинга рассказал представитель МВД ФРГ Максимилиан Калль.

По его словам, по состоянию на 2 января в Германию прибыли 1,046 млн украинцев, покинувших свои дома на Родине. При этом около трети из них - это дети и подростки.

"Я могу назвать вам общее количество беженцев с Украины, зарегистрированных в Центральном реестре иностранцев в Германии. По состоянию на 2 января насчитывается 1 миллион 45 тысяч 854 человека", - отметил Калль.