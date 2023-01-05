Во Франции закрываются сотни предприятий

Резкий рост счетов за электроэнергию сильно ударил по французским предприятиям, сотням из них пришлось закрыться.

Об этом заявила в среду глава парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Уже год как европейский рынок электричества вышел из-под контроля, счета за энергию заметно выросли. Этот взрыв цен невыносим для предприятий, которые и так сталкиваются с большими издержками и падением покупательной способности французов. И эти выросшие счета душат ремесленников и независимых предпринимателей, - заявила она в видеообращении, опубликованном в "Твиттере". - Сотни предприятий по всей стране закрылись или же стоят на грани банкротства".

По мнению политика, такое положение вещей "не неудачное стечение обстоятельств, а результат неправильных политических решений". Она напомнила, что цены на электроэнергию начали расти еще в 2021 году, а конфликт на Украине лишь усугубил эту негативную тенденцию, которая "не имеет рационального объяснения". Также Ле Пен считает, что взрывной рост цен стал последствием отказа властей Франции "прекратить подчиняться абсурдным европейским правилам", в частности насчет индексации цен на электричество в зависимости от стоимости природного газа, когда в стране энергия производится преимущественно атомными электростанциями.