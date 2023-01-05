Пекин занижает данные о смертности от COVID -19

Китай занижает показатели смертности от новой вспышки заболеваемости COVID-19.

Как сообщает АПА со ссылкой на Reuters, так считают во Всемирной организации здравоохранения.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан в ходе брифинга в среду отметил, что поступающие из Китая данные не соответствуют реальному количеству госпитализаций, попадания пациентов в отделения реанимации и смертности.

В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что ВОЗ надеется на получение оперативных данных от Китая по госпитализации и смертности.

По данным ВОЗ, в Китае наиболее распространен штамм вируса Омикрон.

В результате вспышки заболеваемости COVID-19 вирусом может быть заражено около 70% жителей 25-миллионного Шанхая.