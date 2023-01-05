В США в пятый раз не смогли выбрать спикера Палаты представителей

Члены Палаты представителей Конгресса США на заседании 4 января уже в пятый раз не смогли выбрать нового спикера.

Как сообщает Day.Az, трансляцию вел канал C-span.

Конгресс нового созыва приступил к работе 3 января. Нового спикера нижней палаты планировали выбрать в тот же день, состоялось три тура голосования, но победитель так и не был выбран. Вечером 3 января заседание завершилось, четвертый тур голосования состоялся уже 4 января.

Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром.

Последний раз такая ситуация произошла в 1923 году, тогда спикера выбрали за девять туров.