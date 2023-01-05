Стрельба в жилом доме в США, есть погибший

В округе Принс-Уильям в американском штате Вирджиния произошла стрельба в жилом доме, в результате которой погиб человек, сообщил FOX5.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел в 11 утра по местному времени. По данным полиции, погиб один человек и еще четверо госпитализированы с тяжелыми травмами.

Преступника обезвредили, сейчас он находится под стражей.