https://news.day.az/world/1525586.html Стрельба в жилом доме в США, есть погибший - ВИДЕО
Стрельба в жилом доме в США, есть погибший - ВИДЕО
В округе Принс-Уильям в американском штате Вирджиния произошла стрельба в жилом доме, в результате которой погиб человек, сообщил FOX5.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел в 11 утра по местному времени. По данным полиции, погиб один человек и еще четверо госпитализированы с тяжелыми травмами.
Преступника обезвредили, сейчас он находится под стражей.
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