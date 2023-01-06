В Индонезии запустят национальную криптобиржу

Правительство Индонезии планирует запустить национальную криптовалютную биржу в рамках реформы финансового сектора. Проект должен быть завершен в 2023 году до того, как полномочия по надзору за оборотом криптовалют в стране перейдут новому регулятору, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Сейчас этим занимается местное Агентство по регулированию торговли товарными фьючерсами (BAPPEBTI). По словам представителя ведомства, в течение следующих двух лет Управление по финансовым услугам (FSA) возьмет на себя надзор за криптовалютами. Национальная криптобиржа уже должна быть запущена к тому моменту, как регуляторы поменяются полномочиями.

В 2021 году глава Центрального банка Индонезии Перри Варджийо заявил о намерении регулятора выпустить собственную национальную цифровую валюту (CBDC). На данный момент индонезийское законодательство запрещает использование криптовалюты в качестве платежного инструмента, однако торговля цифровыми активами на территории страны разрешена.

В 2018 году в стране была официально запущена криптобиржа Tokocrypto. Платформа стала первой криптокомпанией в Индонезии, одобренной BAPPEBTI. С 2020 Binance является одним из инвесторов биржи. Размер доли компании Чанпэна Чжао не раскрывается, но в декабре прошлого года СМИ дважды сообщали о планах ведущей Binance постепенно увеличить долю в Tokocrypto до 100%. Каждая из новостей сопровождалась резким ростом нативного токена платформы (TKO).

Для Binance, вероятно, в целом важен азиатский рынок, и биржа заходит на него путем приобретения доли в локальных торговых площадках. В конце ноября прошлого года биржа приобрела долю в японской Sakura Exchange (SEBC), платформе, официально регулируемой Японским агентством финансовых услуг (JFSA). 2 января местные СМИ сообщили о планах Binance купить одну из ведущих корейских криптобирж Gopax.