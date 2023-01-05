В США в доме нашли тела пяти детей и трех взрослых

Пятеро детей и трое взрослых найдены в среду мертвыми в частном доме на юго-западе штата Юта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по предварительным данным, они погибли в результате стрельбы, сообщил телеканал NBC со ссылкой на заявление местных властей.

Ведется расследование обстоятельств случившегося. Власти считают, что преступник скрылся, но не представляет опасности.