https://news.day.az/world/1525591.html В США в доме нашли тела пяти детей и трех взрослых
В США в доме нашли тела пяти детей и трех взрослых
Пятеро детей и трое взрослых найдены в среду мертвыми в частном доме на юго-западе штата Юта.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по предварительным данным, они погибли в результате стрельбы, сообщил телеканал NBC со ссылкой на заявление местных властей.
Ведется расследование обстоятельств случившегося. Власти считают, что преступник скрылся, но не представляет опасности.
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