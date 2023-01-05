Карл III хочет помириться с принцем Гарри

Король Карл III хочет примириться с принцем Гарри, вопреки недавнему заявлению герцога Сассекского, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Близкие к королю люди настаивают на том, что он всегда давал понять, как сильно любит обоих своих сыновей, сохраняя каналы связи открытыми на протяжении последних нескольких лет, несмотря на многочисленные колкости со стороны Калифорнии [принца Гарри и Меган Маркл]", - сообщил инсайдер.

Источники уточнили, что версия принца Гарри "неверна", добавив, что отец и сын поддерживают контакт и несколько раз встречались во время празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне 2022 года.

Их отношения "иногда были напряженными", но монарх "подтвердил, что его дверь остается открытой, что герцог и [Меган Маркл] могут быть приняты в любое время".

Принц Гарри в интервью телеканалу ITV рассказал о своих натянутых отношениях с королем Карлом и принцем Уильямом, утверждая, что хочет "вернуть" своего отца и брата. По его словам, "так быть не должно". Принц также подчеркнул, что хочет "семью, а не институцию".

Несмотря на их напряженные отношения, Карл III собирается пригласить Гарри и Маркл на свою коронацию 6 мая.