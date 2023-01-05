"Наша медицина умирает!" - протесты французских врачей

Врачи протестуют, выкладывая свои планшеты и стетоскопы перед префектурой города Шартр, Франция.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Общая медицина умирает" - таков призыв этих медицинских работников. Эта акция является частью более широкой забастовки, проходящей по всей Франции, в которой говорится о все более ухудшающихся условиях работы всего сектора здравоохранения.