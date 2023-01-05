https://news.day.az/world/1525610.html "Наша медицина умирает!" - протесты французских врачей - ВИДЕО
"Наша медицина умирает!" - протесты французских врачей - ВИДЕО
Врачи протестуют, выкладывая свои планшеты и стетоскопы перед префектурой города Шартр, Франция.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Общая медицина умирает" - таков призыв этих медицинских работников. Эта акция является частью более широкой забастовки, проходящей по всей Франции, в которой говорится о все более ухудшающихся условиях работы всего сектора здравоохранения.
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