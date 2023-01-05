Швейцария показала кукиш Ирану

Пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш открестился от сообщений, что страна поставляла Ирану детали для производства беспилотников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Никаких поставок таких коммерческих промышленных товаров из Швейцарии в Иран не осуществлялось. Экспорт из Швейцарии запрещен санкциями", - подчеркнул он. В то же время Майенфиш допустил, что Тегеран мог приобрести такие детали на мировом рынке, поскольку эти товары производятся в третьих странах.

Как отмечает агентство, ранее в СМИ появилась информация, что у иранского беспилотника Shahed-136 якобы имеются 52 детали иностранного производства, в том числе из США и Швейцарии.