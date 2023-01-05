Премьер-министр Пакистана обратился к международному сообществу

Мир и развитие в Южной Азии связаны с решением Кашмирского конфликта.

Как передает Day.Az, об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня день, когда кашмирцы имеют право на самоопределение, и я призываю мировое сообщество сыграть свою роль в этом вопросе. Индия должна отменить решение, принятое 5 августа 2019 года", - написал Шариф.

Напомним, 5 августа 2019 года президент Индии Рам Натх Ковинд утвердил выдвинутое правительством и принятое парламентом решение по отмене особого статуса Джамму и Кашмира. Этим обострилась Кашмирская проблема, продолжающаяся с 1947 года и приведшая к нескольким кровавым войнам между Индией и Пакистаном.