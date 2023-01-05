https://news.day.az/world/1525651.html Тяжелое ДТП в Турции - есть погибший - ФОТО
Тяжелое ДТП в Турции - есть погибший - ФОТО
В Турции в результате столкновения школьного автобуса и легкового автомобиля на автодороге Газиантеп-Килис произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило новостное агентство İhlas.
По предварительной информации, в результате ДТП погиб 1 и ранены 12 человек. Пострадавшие госпитализированы.
Для выяснения причин ДТП на месте работают соответствующие структуры.
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