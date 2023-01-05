Тяжелое ДТП в Турции

В Турции в результате столкновения школьного автобуса и легкового автомобиля на автодороге Газиантеп-Килис произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило новостное агентство İhlas.

По предварительной информации, в результате ДТП погиб 1 и ранены 12 человек. Пострадавшие госпитализированы.

Для выяснения причин ДТП на месте работают соответствующие структуры.