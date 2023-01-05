Принц Гарри рассказал о нападении брата Уильяма

Британский принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге "Запасной", как подвергся нападению со стороны своего старшего брата принца Уильяма в 2019 году. Об этом пишет газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По словам Гарри, это произошло в 2019 году в столице Великобритании. Уильям пришел к нему, чтобы обсудить натянутые отношения с женой Гарри - Меган Маркл. Он назвал ее "грубой и резкой", из-за чего между братьями сначала возникла перепалка. А после того, как младший из братьев обвинил старшего в отсутствии поддержки, "разъяренный" Уильям напал на него - схватил за воротник и повалил на пол.

"Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал там какое-то время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался", - приводит The Guardian отрывок из мемуаров Гарри.

После этого, по его словам, Уильям извинился перед младшим братом.

По информации издания, книгу принца Гарри "Запасной" выпустят на будущей неделе. Его мемуары "возможно, вызовут ярость в британской королевской семье", говорится в статье.