Эрдоган анонсировал завершение работы над дорожной картой газового хаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным о планах скорейшего завершения дорожной карты газового хаба, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Эрдоган <...> заявил, что Анкара укрепила и продолжает укреплять инфраструктуру для создания центра природного газа в Турции, и что турецкая сторона стремится завершить "дорожную карту" <...> как можно скорее", - сообщила 5 января канцелярия турецкого лидера.

В конце декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что Турция и Россия приступили к практической реализации проекта газового хаба на турецкой территории. По его словам, он обеспечит прозрачное и справедливое ценообразование на рынке.