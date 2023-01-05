Названа самая красивая женщина британской королевской семьи

Самой красивой женщиной британской королевской семьи по версии журнала Tatler стала леди Амелия Винздор. Об этом сообщает Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журнал Tatler присвоил титул "самой красивой женщины в британской королевской семье" внучке герцога Кентского и двоюродной сестры покойной королевы - 27-летней Амелии Винздор. На данный момент она занимает 42-ю строчку в очереди на королевский престол в Великобритании. Амелия редко появляется на семейных мероприятиях, посвящая большую часть своего времени карьере модели. Троюродная сестра принцев Уильяма и Гарри успешно сотрудничает с модельным агентством Storm Models и принимает участие в показах многих мировых брендов.

После того, как Tatler назвал леди Амелию самой красивой женщиной в королевской семье, пользователи сети принялись шутить над проигрышем Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

"Побеждает молодость - и это очевидно", "Очень красивая девушка. А главное, не кичится своим королевским происхождением", "Обошла и Кейт, и Меган!", - написали интернет-пользователи.