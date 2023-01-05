Стоимость бензина в Чехии выросла

Цены на автомобильное топливо в Чехии после двухмесячного падения снова увеличились - цена 1 литра бензина выросла на 0,6 кроны (около 0,02 доллара), а дизельного топлива - на 0,25 кроны (около 0,01 доллара), сообщила в четверг компания CCS, которая регистрирует цены на заправочных станциях республики, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Один литр бензина сейчас в среднем стоит 36,49 кроны (около 1,65 доллара). Несмотря на подорожание, это по-прежнему дешевле (на одну крону, то есть, около 0,04 доллара), чем перед 24 февраля 2022 года. Цена одного литра дизельного топлива составляет 37,85 кроны (около 1,72 доллара), что на 1,4 кроны (0,06 доллара) дороже, чем до 24 февраля прошлого года", - говорится в сообщении.

Самые низкие цены на бензин и дизельное топливо зафиксированы в Кралово-Градецком крае на северо-востоке республики, у границы с Польшей, куда ездят заправляться более дешевым топливом многие чешские водители. Самые высокие цены зарегистрированы в Праге, они примерно на 1,5 кроны (0,06 доллара) выше, чем в среднем по стране.

Отмечается, что цены на автомобильное топливо в Чехии достигли рекордно высокого уровня в конце июля - начале августа 2022 года, когда 1 литр бензина стоил около 48 крон (около 2,18 доллара), а 1 литр дизельного топлива - около 49,6 кроны (около 2,25 доллара).