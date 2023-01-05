В Бельгии объявили об эпидемии гриппа

Бельгийский национальный институт общественного здравоохранения Sciensano в среду объявил об эпидемии гриппа в стране, сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, помимо гриппа в стране циркулирует коронавирус и прочие респираторные вирусы, которые вызывают схожие симптомы.

Как отметил вирусолог из Sciensano Стивен Ван Гухт, в бельгийских больницах сегодня столько же больных гриппом, как и коронавирусной инфекцией.

"Грипп уже какое-то время вернулся в нашу страну, но теперь соблюдены все критерии, чтобы можно было говорить об эпидемии гриппа", - говорится в сообщении института.

Эксперты прогнозируют рост заболеваемости несмотря на то, что система здравоохранения уже сейчас испытывает сложности из-за количества больних.