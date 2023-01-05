США запрещают импорт болгарского перца из Испании

Правительство Соединенных Штатов запретило ввоз свежего болгарского перца для потребления из Испании из-за обнаружения средиземноморской плодовой мухи.

Как передает Day.Az, об этом заявила Служба инспекции здоровья животных и растений (Aphis) Министерства сельского хозяйства США.

Aphis указывает, что приняла эту меру в ответ на "неоднократные обнаружения" во время проверок таможенной службой средиземноморской мухи в коммерческих партиях свежего перца из Испании. Средиземноморская муха представляет огромный риск для США из-за способности к быстрому размножению.

США являются крупнейшим в мире импортером свежих фруктов и овощей, и по данным за 2020 год, в страну было завезено 20 млн тонн продукции на сумму 26 млрд долларов.

В 2021 году Испания экспортировала в США 32 993 тонны фруктов и овощей.