https://news.day.az/world/1525777.html Эрдоган заявил, что встретится с Башаром Асадом
Эрдоган заявил, что встретится с Башаром Асадом
Начался российско-турецко-сирийский процесс. Сначала встретятся министры иностранных дел наших стран, а затем мы, лидеры государств.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании правящей Партии справедливости и развития.
Он напомнил, что в Москве состоялась встреча министров обороны и руководителей разведки Турции, России и Сирии.
"Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить мир в регионе", - сказал Эрдоган.
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