В Швеции началась масштабная охота на волков

В Швеции на этой неделе началась крупнейшая с 2010 года охота на волков. По данным местных СМИ, всего в этом году может быть убито 75 хищных животных. Как рассказал Фредрик Вильде, инспектор окружной администрации региона Вермланд на западе страны, охота будет строго контролироваться, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Фредрик Вильде, инспектор окружного административного совета: "Мы здесь, чтобы убедиться, что охота ведется должным образом. Мы документируем все, что происходит".

С помощью охоты Швеция хочет замедлить распространение волков. В первый день было убито десять хищников. Председатель Шведской охотничьей ассоциации в Вермланде Андерс Олссон говорит, что в ближайшие дни ожидается много снега.

Андерс Олссон, председатель Шведской охотничьей ассоциации в Вермланде: "На выходных будет холодно. Так что с четверга по воскресенье у нас будут очень хорошие условия".