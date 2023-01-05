https://news.day.az/world/1525787.html В Иране перевернулся автобус - много пострадавших
В Иране перевернулся автобус - много пострадавших
В иранской провинции Восточный Азербайджан перевернулся микроавтобус.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате ДТП с микроавтобусом, следовавшим из Тебриза в Шабистар, пострадали 17 человек.
Состояние двух раненых тяжелое, они помещены в реанимацию.
Сообщается, что состояние еще 15 человек удовлетворительное.
Пострадавшие госпитализированы.
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