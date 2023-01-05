В Иране перевернулся автобус

В иранской провинции Восточный Азербайджан перевернулся микроавтобус.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате ДТП с микроавтобусом, следовавшим из Тебриза в Шабистар, пострадали 17 человек.

Состояние двух раненых тяжелое, они помещены в реанимацию.

Сообщается, что состояние еще 15 человек удовлетворительное.

Пострадавшие госпитализированы.