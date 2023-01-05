Столтенберг призвал оказать дополнительную военную помощь Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал оказать больше военной помощи Украине, так как "оружие - путь к миру", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В заявлении пресс-службы НАТО отмечается, что Столтенберг подчеркнул важность поддержки Украины, в том числе дополнительным вооружением.

По словам генсека альянса, оружие является фактическим путем к миру.

В заявлении организации отмечается, что Столтенберг "подчеркнул необходимость того, чтобы союзники вкладывали больше средств в оборону, устранить зависимость от авторитарных режимов и вместе отстаивать свободу и демократию".