https://news.day.az/world/1525805.html Столтенберг призвал оказать дополнительную военную помощь Украине
Столтенберг призвал оказать дополнительную военную помощь Украине
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал оказать больше военной помощи Украине, так как "оружие - путь к миру", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В заявлении пресс-службы НАТО отмечается, что Столтенберг подчеркнул важность поддержки Украины, в том числе дополнительным вооружением.
По словам генсека альянса, оружие является фактическим путем к миру.
В заявлении организации отмечается, что Столтенберг "подчеркнул необходимость того, чтобы союзники вкладывали больше средств в оборону, устранить зависимость от авторитарных режимов и вместе отстаивать свободу и демократию".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре