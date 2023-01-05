Принц Гарри отказался приезжать на коронацию Карла III

Герцог Сассекский принц Гарри отказался приезжать на коронацию собственного отца, короля Великобритании Карла III, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

"Многое может произойти за это время. Но, знаете, дверь всегда открыта, и мяч на их стороне", - ответил принц на вопрос, посетит ли он коронацию, если его пригласят.

Кроме того, Гарри объяснил, что ему необходимо "многое обговорить" с королевской семьей. Принц выразил надежду, что с ним также "готовы сесть и поговорить об этом".

При этом он уверен, что его молчание не решит имеющихся трудностей с родственниками.

Полная версия интервью Гарри выйдет на телеканале ITV 8 января, пока опубликованы только несколько фрагментов из него. На следующей неделе ожидается и выпуск его мемуаров - автобиографической книги "Запасной". Предполагается, что в ней содержится резкая критика королевской семьи и их помощников со стороны принца Гарри.

Коронация короля Британии Карла III запланирована на 6 мая текущего года. Вместе с ним коронуют и его жену - королеву-консорта Камиллу. СМИ сообщали, что Карл III собирался пригласить Гарри и его жену Меган Маркл на собственную коронацию.