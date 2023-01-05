Мы «умоляли» отца не жениться на Камилле

Принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге "Запасной", что они с братом "умоляли" своего отца не жениться на Камилле Паркер-Боулз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, несмотря на все усилия издателя мемуаров принца Гарри, фрагменты книги "Запасной" утекли в сеть за несколько дней до глобального релиза. В одном из фрагментов своей книги младший сын короля Карла III рассказывает о своей первой встрече с Камиллой Паркер-Боулз. По словам Гарри, эта встреча была похожа на "ожидание укола", а когда они болтали о лошадях, он впервые задумался о том, не станет ли Камилла его "злой мачехой". Герцог Сассекский добавил, что они с Уильямом "одобряли" мачеху и готовы были принять ее в семью, но "умоляли" отца не жениться на Камилле.

Фрагменты из мемуаров принца Гарри "Запасной" были опубликованы в британских СМИ после того, как журналисты The Sun обнаружили экземпляр книги в продаже в одном из испанских магазинов. В Букингемском дворце пока никак не прокомментировали откровения принца Гарри из его книги мемуаров.