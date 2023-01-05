Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально, утверждает источник, 77-летнего режиссера госпитализировали в ГКБ №67. После, как сообщается, его перевезли другую больницу с помощью реанимационной бригады. По данным инсайдера, у Михалкова диагностирована коронавирусная пневмония.