Что спасло Европу от энергокризиса?

Аномально теплая погода в январе спасла европейские страны от энергокризиса.

Как передает Day.Az об этом пишет Bloomberg.

Температура во Франции и Германии на данный момент на несколько градусов выше нормы, что позволяет снизить потребление тепла.

Параллельно с этим ненастная погода позволит увеличить выработку ветровой энергии, указывают авторы издания. В результате этого спрос на отопление в Европе в январе окажется ниже среднего за десять лет. При этом агентство считает, что энергетический кризис далек от завершения.