https://news.day.az/world/1525840.html Что спасло Европу от энергокризиса?
Что спасло Европу от энергокризиса?
Аномально теплая погода в январе спасла европейские страны от энергокризиса.
Как передает Day.Az об этом пишет Bloomberg.
Температура во Франции и Германии на данный момент на несколько градусов выше нормы, что позволяет снизить потребление тепла.
Параллельно с этим ненастная погода позволит увеличить выработку ветровой энергии, указывают авторы издания. В результате этого спрос на отопление в Европе в январе окажется ниже среднего за десять лет. При этом агентство считает, что энергетический кризис далек от завершения.
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