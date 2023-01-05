В Париже протестуют врачи

Работники медицинской отрасли и в частности врачи общей практики вышли в четверг на манифестацию в Париже, требуя от правительства увеличить стоимость приема для пациентов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кадры с уличной акции в Twitter публикуют профсоюзы "Федерация врачей Франции" (FMF), "Французский союз для частных врачей" (UFML), Профсоюз частных врачей (SML) и "Молодые врачи" (Jeunes Medecins). Отмечается, что колонна демонстрантов подходит к зданию Министерства здравоохранения страны, где делегация от профсоюзов должна провести переговоры по поводу повышения стоимости приема.

В настоящее время, согласно расценкам на сайте национального медицинского страхования Франции, стоимость консультации врача общей практики составляет €25. Профсоюзы же подчеркивают, что из этих денег после уплаты всех налогов и сборов до специалиста доходит лишь около €9. В этой связи они заявляют о тяжелом финансовом положении врачей, особенно молодых специалистов, и требуют увеличить стоимость приема вдвое, до €50. По их мнению, это позволит приблизить стоимость приема к средним значениям по Евросоюзу.

В четверг министр здравоохранения Франции Франсуа Брон в эфире телеканала France-2 подтвердил готовность увеличить базовый тариф на консультации для врачей общей практики. В то же время он заявил, что эта сумма точно не будет увеличена до €50.

В пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон должен выступить с обращением к работникам сферы здравоохранения. Для этого он отправится в Больничный комплекс "Сюд Франсильен" в коммуне Эври вместе с главой Минздрава Броном. Ожидается, что глава государства сообщит о новых мерах поддержки для работников отрасли и сделает заявления по поводу существующих проблем в сфере здравоохранения.