Польша обвинила Германию в попытках установить гегемонию в ЕС

Германия рассчитывает установить гегемонию в Евросоюзе, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Таким образом он отреагировал на высказывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, в котором она предложила отменить возможность блокирования решений отдельными государствами. Все решения она предложила принимать "голосованием квалифицированного большинства", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Мюллер на это ответил, что Польша никогда не согласится на такие изменения в регламентах Евросоюза, поскольку именно подобные предохранители позволяют странам-участникам бойкотировать решения, наносящие им ущерб.

"Я знаю, что время от времени такие страны, как, собственно говоря, Германия, рассчитывают на то, что могут играть роль гегемона Европейского союза".

Также Мюллер добавил, что Европейский союз никогда не должен быть устроен так, чтобы одно или два государства могли навязывать остальным странам желаемые решения по вопросам безопасности и процветания.

В конце политик добавил, что из-за высказываний, подобных тем, что допустила Бербок, Великобритания покинула ЕС, а среди граждан других стран нарастают антиевропейские настроения.