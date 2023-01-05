Шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем задержан в Риге

Шеф-редактор "Sputnik Литва" Марат Касем заключен под стражу в Риге по делу о шпионаже и нарушении санкций ЕС после того, как его задержали спецслужбы Латвии, сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что Касем обвиняется в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также в шпионаже. Статья за шпионаж, согласно литовскому законодательству, предусматривает до 20 лет лишения свободы.

У Марата Касема латвийское гражданство, однако последние годы он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и "Sputnik Литва". 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным делам.