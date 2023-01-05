Полиция забросала фейерверками протестующих в Боливии

Протестующие в сельскохозяйственном регионе Боливии Санта-Крус-де-Ла-Сьерра перекрыли автомагистрали, ведущие из провинции, угрожая перекрыть внутренние перевозки зерна и продуктов питания, поскольку гнев нарастает после ареста местного губернатора Камачо.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

После задержания Камачо был доставлен самолетом в столицу Ла-Пас, где он предпочел хранить молчание в ожидании досудебного слушания.

Арест Камачо, ведущей фигуры боливийских правых, вызвал противоречивую реакцию в стране.