https://news.day.az/world/1525864.html Полиция забросала фейерверками протестующих в Боливии - ВИДЕО
Полиция забросала фейерверками протестующих в Боливии - ВИДЕО
Протестующие в сельскохозяйственном регионе Боливии Санта-Крус-де-Ла-Сьерра перекрыли автомагистрали, ведущие из провинции, угрожая перекрыть внутренние перевозки зерна и продуктов питания, поскольку гнев нарастает после ареста местного губернатора Камачо.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
После задержания Камачо был доставлен самолетом в столицу Ла-Пас, где он предпочел хранить молчание в ожидании досудебного слушания.
Арест Камачо, ведущей фигуры боливийских правых, вызвал противоречивую реакцию в стране.
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