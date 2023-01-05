Инфляция в Узбекистане бьет рекорд

Базовая инфляция в Узбекистане в 2022 году зафиксирована на уровне 12,3 процента. Согласно официальной статистике, продовольственные товары подорожали на 15,6%, непродовольственные товары - на 10,7%, услуги - на 8,4%. Правительство считает, что рост цен и в следующем году составит около 12 процентов, передает Day.Az со ссылкой на kun.uz.

Темп роста цен в потребительском секторе Узбекистана за 2022 год составил 12,3 процента. Об этом сообщает Госкомстат.

Для сравнения, комитет оценил официальную инфляцию в 2021 году в 9,98 процента, а в 2020 году в 11,1 процента.

Комитет отмечает, что инфляция в декабре 2022 года составила 1,2 процента. Экономист Отабек Бакиров пишет, что официальный месячный уровень инфляции в декабре упал до самого низкого уровня, наблюдаемого с 2016 года.

Цены на продукты питания в декабре выросли в среднем на 1,7%. Непродовольственные товары подорожали на 0,8 процента, услуги - на 1,1 процента.

За месяц подорожали лук на 9,9%, яйца на 5,2%, морковь на 3,7%, картофель на 2,4%, молоко на 2,4%. Отмечалось, что рост арендной платы составил 0,5 процента.

За год цены на продукты питания выросли на 15,6%, на непродовольственные товары - на 10,7%, на услуги - на 8,4%.

Отметим, что закон о госбюджете на 2023 год прогнозирует инфляцию на уровне 12 процентов. Правительство оценивает инфляцию в 9,5% в 2024 году.