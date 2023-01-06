"Надо ли мне вовлекаться в политику?"

Владелец Twitter Илон Маск запустил в своей социальной сети опрос на тему, стоит ли ему вовлекаться в политику. Об этом он написал в своем Twitter, передает Day.Az.

Маск добавил два варианта ответа в опросе. Первый - "держаться в стороне от политики", второй - "продолжать стрелять себе в ногу".

Большинство пользователей соцсети высказались за второй вариант.

Маск не уточнил, идет ли речь просто о высказываниях или реальном участии в политической деятельности.

Ранее большая часть проголосовавших в опросе о дальнейшей судьбе Илона Маска в Twitter решила, что он должен покинуть пост главы компании.

Маск пообещал согласиться с тем решением, которое выберут пользователи. Пока никаких комментариев по поводу голосования от бизнесмена не поступало. Последний пост, который оставил Маск в своем аккаунте, выглядит так: "Те, кто хотят власти, заслуживают ее меньше всех".