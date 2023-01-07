Падение сноубордистов в стиле домино

Эпичное падение на подъемнике сняли в австрийском горнолыжном курорте. Там 18-летний сноубордист не удержал равновесие и покатился вниз по склону.

По пути спортсмен зацепил поднимающихся за ним лыжников, а те по цепочке потянули за собой друг друга. В итоге все любители зимних видов спорта массово покатились с крутой горы.

В результате инцидента пострадали четверо человек. Одного из них пришлось доставить в больницу на вертолете.