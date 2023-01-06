Крупный град обрушился на восточное побережье Австралии

На Австралию обрушилась непогода. Некоторые штаты пострадали от сильных гроз. Шторм сопровождался ливнями, градом и ураганными ветрами, передает телеканал "Известия". В социальных сетях появилось видео мощного града, обрушившегося на восточное побережье Австралии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, очевидцы сняли крупные ледяные куски размером с мяч для пинг-понга. От аномального града пострадали жилища и автомобили. В домах выбиты стекла, на машинах остались глубокие вмятины. Люди и животные вынуждены были искать убежища.