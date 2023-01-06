https://news.day.az/world/1525929.html Север Мексики погрузился в битвы силовиков с наркокартелями - ВИДЕО
Север Мексики погрузился в битвы силовиков с наркокартелями - ВИДЕО
Север Мексики погрузился в битвы силовиков с наркокартелями.
Магазины и ТЦ в оставленных полицейскими районах грабятся прохожими и бандами, участников которых пока не взяли в наркокартели.
Дональд Трамп уже предложил США начать спецоперацию против картелей на севере Мексики.
Полковник мексиканской армии Хуан Хосе Морено Орзуа и еще четверо солдат погибли в засаде в Эскуинапе, Синалоа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре