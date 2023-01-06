Север Мексики погрузился в битвы силовиков с наркокартелями.

Магазины и ТЦ в оставленных полицейскими районах грабятся прохожими и бандами, участников которых пока не взяли в наркокартели.

Дональд Трамп уже предложил США начать спецоперацию против картелей на севере Мексики.

Полковник мексиканской армии Хуан Хосе Морено Орзуа и еще четверо солдат погибли в засаде в Эскуинапе, Синалоа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.