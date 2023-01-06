Умер самый старый человек США

Старейшая американка Бесси Хендрикс умерла в возрасте 115 лет. Об этом сообщило издание New York Post, передает Day.Az.

"Бесси Хендрикс была самым старым живым человеком в США и четвертым в мире, по данным Geronotology Research Group", - отмечает издание.

Согласно информации New York Post, Хендрикс родилась 7 ноября 1907 года в штате Айова. Отмечается, что женщина пережила двух своих детей из пяти.

Секретом долгой и успешной жизни выросшая на ферме Хендрикс называла "тяжелый труд", указывает издание.

У нее осталось трое детей, девять внуков, 28 правнуков и 42 праправнука.

Теперь самым старым человеком в США является Эди Чеккарелли из Калифорнии, 5 февраля ему исполняется 115 лет.