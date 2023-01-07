Нововведения для женщин в Саудовской Аравии

Женщины Саудовской Аравии впервые смогут подать заявку на совершение хаджа без обязательного их сопровождения махрамом - близким родственником - мужчиной, с которым мусульманка, согласно исламским нормам, может оставаться наедине или путешествовать.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте саудовского Министерства по делам хаджа и умры (малого паломничества).

Ведомство сообщило о возможности ранней регистрации желающих совершить хадж в нынешнем сезоне, в том числе саудовских женщин и мусульманок, имеющих вид на жительство в королевстве. В правилах о регистрации сказано, что в электронную анкету "добавляется сопровождающий или махрам (муж, брат, отец или сын)". Однако там же указывается, что добавление этих лиц "избирательно" и оставляется на усмотрение самой женщины, заполняющей анкету.

По словам заместителя министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Абдель Фаттаха Машата, властями страны было принято решение "не требовать присутствия махрама для женщин, совершающих хадж в этом году". Вместе с тем он отметил, что в таком случае мусульманка должна совершать паломничество "в составе группы женщин".