В Турции учительница в мини-юбке взбудоражила соцсети

В Турции преподавательница вышла к участникам тестовых курсов по подготовке к экзаменам для приема на государственную службу в короткой юбке, что было встречено неоднозначно.

Как передает Day.Az, соответствующие видеокадры распространились в социальных сетях.

Следует отметить, что мнения пользователей интернета по этому поводу разделились. Некоторые раскритиковали женщину за одежду, которую не подобает носить педагогу, участвующему в образовательном процессе, другие отметили, что свобода выбора превыше правил приличия.