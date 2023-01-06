https://news.day.az/world/1525960.html В Турции учительница в мини-юбке взбудоражила соцсети - ВИДЕО
В Турции учительница в мини-юбке взбудоражила соцсети - ВИДЕО
В Турции преподавательница вышла к участникам тестовых курсов по подготовке к экзаменам для приема на государственную службу в короткой юбке, что было встречено неоднозначно.
Как передает Day.Az, соответствующие видеокадры распространились в социальных сетях.
Следует отметить, что мнения пользователей интернета по этому поводу разделились. Некоторые раскритиковали женщину за одежду, которую не подобает носить педагогу, участвующему в образовательном процессе, другие отметили, что свобода выбора превыше правил приличия.
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