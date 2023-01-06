Палата представителей США не смогла избрать нового спикера

Члены Палаты представителей Конгресса США в четверг в ходе 11-го тура голосования вновь не смогли выбрать нового спикера. Трансляцию заседания вели центральные американские телеканалы, оно продолжится в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По итогам состоявшихся в ноябре выборов в Конгресс США Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Ожидалось, что во вторник ее спикером станет лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Однако из-за позиции небольшой группы однопартийцев он по итогам состоявшихся в последние дни 11 туров пока так и не смог набрать 218 голосов, необходимых для избрания. Пост спикера Палаты представителей является третьим по значимости в государственной иерархии США.

В 11-м туре Маккарти получил 200 голосов, столько же он набрал в десятом и девятом турах. По итогам седьмого и восьмого туров, состоявшихся ранее в этот же день, его поддержал 201 законодатель. В 11-м туре республиканцы, отказывающиеся поддержать назначение спикером Маккарти, в частности, выдвинули в качестве альтернативных кандидатов экс-президента США Дональда Трампа, а также законодателей Байрона Дональдса (от штата Флорида) и Кевина Херна (от штата Оклахома). Согласно правилам, конгрессмены формально могут выдвинуть кандидатами в спикеры палаты представителей не только американских законодателей, но и иных лиц. Трамп получил только один голос, Дональдс - 12, Херн - 7.

За демократа Хакима Джеффриса в 11-м туре, как и во всех предыдущих, проголосовали 212 конгрессменов - все представители Демократической партии в нижней палате Конгресса нынешнего созыва.

Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром. Последний раз подобная ситуация имела место в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования, чтобы выбрать спикера. Десятый же тур голосования провели в первый раз за 164 года. В 1859 году для выборов спикера нижней палаты потребовались 44 тура.

После 11-го тура голосования заседание нижней палаты было приостановлено, оно возобновится в пятницу. До назначения спикера работа нижней палаты Конгресса остается, по сути, парализованной, так как законодатели не могут принять присягу и перейти к полноценной законотворческой деятельности.