https://news.day.az/world/1525988.html Токио и Лондон готовятся заключить военное соглашение
Токио и Лондон готовятся заключить военное соглашение
Токио и Лондон готовятся подписать военное соглашение о взаимном доступе по обороне и безопасности. Об этом пишет японская газета Yomiuri, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания, соглашение позволит облегчить проведение совместных ученых. Участникам учений не нужно будет получать визы для временного пребывания в стране-партнере. Также соглашение упростит процесс ввоза боеприпасов.
После подписания соглашения Великобритания станет второй страной после Австралии, с которой у Японии заключено такое соглашение.
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