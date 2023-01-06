Крупнейший оператор в США Colonial Pipeline приостановил работу трубопровода

Крупнейшая трубопроводная компания США Colonial Pipeline по причине утечки приостановила функционирование трубопровода, по которому подается топливо на северо-восток Соединенных Штатов. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на КП.

"Компания заявила, что из-за неисправности оборудования произошла утечка", - сказано в сообщении агентства.

Уточняется, что из трубы вылилось примерно 60 баррелей дизельного топлива, которое в итоге попало в резервуар для сбора ливневой воды на объекте компании, расположенном около города Данвилл штата Вирджиния. Сообщается, что компания намерена возобновить работу трубопровода в субботу, 7 января.