Наводнения в Калифорнии, есть погибшие

В Калифонии, по меньшей мере, два человека погибли в результате сильного наводнения. Дождь не прекращался двое суток, а в море разыгрался небывалый шторм, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В результате в прибрежных районах на юге штата дома и дороги затопило мощным приливом. В городе Санта-Круз жителям пришлось спасаться бегством.

Сообщается, что один из погибших - двухлетний ребенок, которого убило в машине упавшим деревом. Ураганный ветер также оборвал линии электропередачи. Без света остались десятки тысяч домов.