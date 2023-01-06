https://news.day.az/world/1526070.html Наводнения в Калифорнии, есть погибшие - ВИДЕО
Наводнения в Калифорнии, есть погибшие - ВИДЕО
В Калифонии, по меньшей мере, два человека погибли в результате сильного наводнения. Дождь не прекращался двое суток, а в море разыгрался небывалый шторм, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В результате в прибрежных районах на юге штата дома и дороги затопило мощным приливом. В городе Санта-Круз жителям пришлось спасаться бегством.
Сообщается, что один из погибших - двухлетний ребенок, которого убило в машине упавшим деревом. Ураганный ветер также оборвал линии электропередачи. Без света остались десятки тысяч домов.
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