https://news.day.az/world/1526098.html Годовая инфляция в еврозоне резко сократилась в декабре
Годовая инфляция в еврозоне резко сократилась в декабре
Инфляция в зоне евро сократилась в декабре до 9,2% в годовом исчислении с 10,1% в ноябре. Об этом сообщило в пятницу европейское статистическое агентство Евростат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инфляция в зоне евро снижается второй месяц подряд, первое снижение произошло в ноябре, когда годовая инфляция сократилась до 10,1% с 10,6% в октябре.
Европейский ЦБ считает приемлемым уровень инфляции для зоны евро в 2%.
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