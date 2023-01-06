Годовая инфляция в еврозоне резко сократилась в декабре

Инфляция в зоне евро сократилась в декабре до 9,2% в годовом исчислении с 10,1% в ноябре. Об этом сообщило в пятницу европейское статистическое агентство Евростат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инфляция в зоне евро снижается второй месяц подряд, первое снижение произошло в ноябре, когда годовая инфляция сократилась до 10,1% с 10,6% в октябре.

Европейский ЦБ считает приемлемым уровень инфляции для зоны евро в 2%.