Принца Гарри обвинили в нарушении четырех пунктов армейского кодекса чести

Британский принц Гарри, признавшийся в своей книге в убийстве 25 афганских комбатантов, нарушил по меньшей мере четыре пункта армейского кодекса чести, а также поставил себя под угрозу нападения со стороны "каждого джихадиста и психа". Об этом заявил бывший глава отдела по борьбе с терроризмом Минобороны Великобритании, бывший военный советник генерал-майор Чип Чепмен, передает Yahoo News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас есть кодекс поведения. Это ценности и стандарты военных, и он нарушил как минимум четыре из этих ценностей, которые включают уважение к другим, честность, лояльность и бескорыстная приверженность", - приводит издание слова Чепмена.

Офицер добавил, что среди военных не принято считать людей, которых они убили. "Я никогда не сталкивался с этим в затемненных барах в Великобритании, просто об этом не говорят", - подчеркнул Чепмен.

Кроме того, Чепмен подчеркнул, что Гарри служил на вертолете и "не воевал на земле", поэтому "никак не мог опознать кого-либо или похоронить их, поэтому называть конкретное число, откровенно говоря, немного смешно".