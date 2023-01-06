Бельгия возобновила переговоры с Францией о продлении срока службы своих АЭС

Власти Бельгии возобновили переговоры с французской компанией Engie Electrabel о продлении срока службы двух атомных реакторов после неудачного исхода диалога с энергетиками в конце прошлого года. Об этом сообщило Agence Belga, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, речь идет о заключении соглашения о продлении на 10 лет срока службы двух реакторов на АЭС "Дул" и "Тианж". Изначально предполагалось, что договоренность будет достигнута до наступления нового года, однако диалог с французской компанией потерпел неудачу. По словам бельгийских чиновников, цель состоит в том, чтобы выйти на подписание документа как можно скорее.

Власти королевства в 2011 году объявили о том, что оно полностью отказывается от атомной энергетики. Согласно планам правительства, все семь реакторов на АЭС "Дул" и "Тианж" должны быть закрыты до 2025 года. При этом проектный эксплуатационный период самых старых реакторов завершился еще в 2005 году, но его несколько раз продлевали, поскольку у страны не было альтернативных возможностей компенсации энергопотребления. На протяжении последних 15 лет в Бельгии ускоренными темпами создаются поля ветряков, а в последнее время началось строительство новых, более низких ветряков, которые дешевле, но эффективнее.

В июле правительство королевства дало указание операторам АЭС продлить работу готовящихся к закрытию с 1 февраля старых реакторов до конца зимы, чтобы избежать энергетического кризиса в холодный период.