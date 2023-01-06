В Венгрии сообщили, что безработица в стране гораздо ниже средней в ЕС

Безработица в Венгрии составляет 3,8% и находится на уровне гораздо ниже, чем в среднем в Европейском союзе. Об этом заявил в пятницу министр экономического развития Венгрии Мартон Надь, комментируя последние данные Центрального статистического управления, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По подсчетам этого ведомства, в ноябре 2022 года количество занятых в стране составило 4,706 млн человек, превысив уже шестой месяц подряд отметку в 4,7 млн. "Это значит, что по сравнению с ноябрем 2021 года число людей, имеющих работу, увеличилось на 28,9 тыс., а уровень безработицы 3,8% остается значительно ниже среднего по ЕС, составляющего 6%, и значительно ниже показателя 11%, зафиксированного в 2010 году до смены правительства", - сказал министр.

Он также отметил, что за последние 12 лет, пока у власти находится правительство во главе с Виктором Орбаном, средняя зарплата в Венгрии увеличилась в 2,5 раза и сейчас превышает 510 000 форинтов в месяц (примерно €1 290) до вычета налогов. С 1 января минимальная зарплата в стране повышена на 16%, до 232 000 форинтов (примерно €580), а гарантированная минимальная зарплата - на 14%, до 296 000 форинтов (примерно €740). Гарантированная минимальная зарплата в Венгрии выплачивается работникам при наличии школьного аттестата или диплома о профессиональном среднем образовании.

В то же время зарплаты в Венгрии считаются одними из самых низких в странах ЕС. Согласно последним данным европейского статистического агентства Евростат, в 2021 году они были ниже только в Болгарии. Средняя зарплата в Евросоюзе составляла в позапрошлом году €33 500 в год, а самые высокие зарплаты были в Люксембурге, Дании и Ирландии. При этом уровень цен и налогов в странах ЕС тоже разный.