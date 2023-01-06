США могут ввести санкции против производств беспилотников в Иране

Вашингтон ведет переговоры с частными компаниями, чьи детали используются в производстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, США изучают возможности борьбы с производством иранских беспилотников с помощью санкций и мер экспортного контроля, а также ведут переговоры с частными компаниями, чьи детали используются в производстве, сообщил Белый дом.

"Мы оцениваем другие шаги, которые мы можем предпринять в плане экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, используемым в беспилотниках", - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.