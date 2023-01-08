Немцы стали в пять раз чаще отказываться от военной службы

Немцы стали чаще отказываться от военной службы на фоне боевых действий в Украине. Об этом сообщает немецкое агентство Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на федеральное ведомство ФРГ по делам семьи и гражданского общества, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, число отказников, - ими считаются только те, кто уже служит в бундесвере, - выросло почти в пять раз. Если в 2021 году ведомство получило 201 заявление об отказе от военной службы по этическим соображениям, то в 2022-м их число выросло до 951. Как отмечается, это связано с тем, что многие военнослужащие не ожидали военного конфликта в Украине.

Кроме того, с начала 2022 года продолжает сокращаться число кандидатов на военную службу. Издание отмечает, что для бундесвера, которому и так приходится конкурировать за квалифицированные кадры с частными компаниями и госучреждениями, это крайне болезненная тенденция. "Более того, [численность личного состава] не продолжат сокращать, как это в основном происходило с 1990 года, а планируют снова увеличить - с 183 до 203 тысяч солдат. Поэтому каждый отказ от службы имеет значение", - говорится в статье.