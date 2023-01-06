Иранские муллы лезут из кожи вон, чтобы угодить армянам

В Исфахане муллы посетили могилы армян, сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.

Отмечается, что по случаю Нового года исфаханские священнослужители, представители научно-религиозной общины, христианские священники, члены армянской епархии Исфахана и Южного Ирана, представители Исфаханского зороастрийского общества посетили могилы армян, погибших в ирано-иракской войне.

"Нам необходимо наладить устойчивую связь между религиозными общинами, церквями, армянской епархией, зороастрийцами и евреями", - сказал один из присутствовавших на церемонии мусульманских религиозных деятелей.

Отметим, что иранские муллы, которые не провели ни одной церемонии поминовения азербайджанских мусульман, погибших в Ходжалы и других территориях Карабаха, почему-то лезут из кожи вон, стараясь угодить армянам.